МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Результатом роста цен на газ в Евросоюзе может стать падение потребительских расходов и замедление европейской экономики в целом, заявил РИА Новости директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков. Французский политик поблагодарил Меркель за "Северный поток-2"

Цена на газ на фьючерсном рынке Европы 15 сентября впервые в истории превысила 950 долларов за тысячу кубометров, дневной рост достигал 20%. В целом котировки практически непрерывно растут с конца апреля, когда газ по сравнению с рекордным уровнем был дешевле в 4 раза. Только с начала сентября цены взлетели в полтора раза.

"По большей части рост цен на газ в итоге перекладывается на население, то есть его результатом может стать некоторое падение потребительских расходов на другие товары и замедление европейской экономики в целом", — сказал Танурков.

Собеседник агентства также указал, что рост цен на газ сейчас наблюдается и в Азии. "Рост цен на газ сейчас не исключительно европейская история — цены на СПГ в Азии также находятся на исторических максимумах, сравнимых или выше европейских", — отметил он.