Британские компании стали закрываться из-за высоких цен на газ
BBC: пять энергетических компаний в Великобритании закрылись из-за высоких цен на газ
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МОСКВА, 19 сент — ПРАЙМ. В Великобритании за последние 1,5 месяца закрылись уже пять энергетических компаний, новости о банкротстве ещё четырех могут появиться в ближайшее время, передает BBC News.
Причина прекращения работы предприятий связана с высокими ценами на газ: розничные цены выросли в 3,5 раза с начала года и на 70 процентов в сравнении с августом. В результате менее крупные операторы стали не в состоянии обеспечивать своих клиентов.
Аналитики полагают, что к концу года в стране может остаться 10 энергетических компаний, при том, что в начале 2021 года работало около 70.
Кризисная ситуация уже заставила власти вмешаться: министр энергетики Великобритании Кваси Квартенг провел около 20 встреч с компаниями и регулятором — Управлением рынков газа и электроэнергии (Ofgem).
Ранее в сентябре из-за энергетичесого кризиса в Европе крупный производитель удобрений из США CF Industries закрыл два завода в Великобритании. Закрыте заводов приведет к росту затрат фермеров, что в свою очередь поспособствует росту продовольственной инфляции. Как сообщает Bloomberg, рекордное повышение цен на газ и электричество замедлит восстановление экономики, а также усилит инфляцию в регионе.
https://1prime.ru/energy/20210919/834739615.html
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