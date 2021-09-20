КИЕВ, 20 сен — ПРАЙМ. Украинская ГТС готова предоставить дополнительные мощности для транзита газа в ЕС, чтобы покрыть потребность Европы, заявил в понедельник глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон. На Украине сообщили о критически низких запасах зерна

"Газпром" не стал бронировать объем дополнительных мощностей для транзита газа через Украину на октябрь, свидетельствуют данные венгерской торговой платформы RBP.

"Мы инвестируем много средств в ремонт инфраструктуры, техническое обслуживание, обучение специалистов. Поэтому украинская ГТС является надежной и безопасной. И мы готовы предоставлять дополнительные мощности прокачки газа в размере, превышающем "Северный поток 2". То есть сегодняшние потребности Европы мы можем удовлетворить имеющимися мощностями на Украине без российского газопровода", — цитирует Макогона пресс-служба компании.

По его словам, Украина может решить "газовый кризис" в Европе и транспортировать газа в два раза больше, чем газопроводы "Северный поток" и "Северный поток 2". Он также подчеркнул, что Украина никогда не подводила европейских партнеров, и поставки газа никогда не прерывались по вине Киева.

С мая по август "Газпром" выкупал весь предлагавшийся объем дополнительных мощностей для транзита газа через Украину в 15 миллионов кубометров в сутки. При этом на сентябрь забронировал только 4% из предложенного объема — 650 тысяч кубов в сутки из 15 миллионов. "Газпром" заявил о рекордных поставках газа в Турцию

Россия и Украина в конце декабря 2019 года подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через территорию республики, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре. Эти договоренности обеспечили продолжение транзита после истечения предыдущего контракта.

Таким образом, ежесуточный объем прокачки в рамках контрактных обязательств компании перед украинской стороной в текущем году составляет около 109 миллионов кубометров.