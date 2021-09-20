Глава компании: Украинская ГТС готова предоставить допмощности для транзита газа в ЕС
КИЕВ, 20 сен — ПРАЙМ. Украинская ГТС готова предоставить дополнительные мощности для транзита газа в ЕС, чтобы покрыть потребность Европы, заявил в понедельник глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.
"Газпром" не стал бронировать объем дополнительных мощностей для транзита газа через Украину на октябрь, свидетельствуют данные венгерской торговой платформы RBP.
"Мы инвестируем много средств в ремонт инфраструктуры, техническое обслуживание, обучение специалистов. Поэтому украинская ГТС является надежной и безопасной. И мы готовы предоставлять дополнительные мощности прокачки газа в размере, превышающем "Северный поток 2". То есть сегодняшние потребности Европы мы можем удовлетворить имеющимися мощностями на Украине без российского газопровода", — цитирует Макогона пресс-служба компании.
По его словам, Украина может решить "газовый кризис" в Европе и транспортировать газа в два раза больше, чем газопроводы "Северный поток" и "Северный поток 2". Он также подчеркнул, что Украина никогда не подводила европейских партнеров, и поставки газа никогда не прерывались по вине Киева.
С мая по август "Газпром" выкупал весь предлагавшийся объем дополнительных мощностей для транзита газа через Украину в 15 миллионов кубометров в сутки. При этом на сентябрь забронировал только 4% из предложенного объема — 650 тысяч кубов в сутки из 15 миллионов.
Россия и Украина в конце декабря 2019 года подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через территорию республики, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре. Эти договоренности обеспечили продолжение транзита после истечения предыдущего контракта.
Таким образом, ежесуточный объем прокачки в рамках контрактных обязательств компании перед украинской стороной в текущем году составляет около 109 миллионов кубометров.
https://1prime.ru/energy/20210920/834745264.html