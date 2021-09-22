МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Россия в августе увеличила производство бензина и дизельного топлива на 4,9% и 7,4% соответственно по сравнению с июлем, сообщает Росстат. Цены на топливо в России снижаются третью неделю подряд

"Выпуск автомобильного бензина составил 3,5 миллиона тонн, что на 2,6% меньше, чем в августе прошлого года, но на 4,9% больше, чем в июле 2021 года", — говорится в материалах Росстата.

При этом с начала года в России было произведено 26,9 миллиона тонн бензина — это на 4,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Дизельного топлива произведено 7 миллионов тонн, что на 4,4% больше, чем в августе 2020 года, и на 7,4% больше, чем в июле 2021 года", — сообщает статистическое ведомство.

Объем производства дизтоплива в январе-августе составил 52,9 миллиона тонн, снизившись на 0,1% в годовом выражении.

В июле выпуск бензина и дизельного топлива в России после июньского падения вырос на 0,9% и 2,1% соответственно по сравнению с июнем.