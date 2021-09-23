МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. В России цены на возобновляемую энергетику ветра и солнца резко упали в текущем 2021 году, на десять лет раньше прогнозов, констатировал в четверг специальный представитель президента по устойчивому развитию Анатолий Чубайс.

Отбор проектов в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в этом году проводился в отношении объектов ветровой, солнечной и гидрогенерации. В общей сложности было отобрано 69 проектов. В отношении отобранных проектов будут заключены договоры, они возместят инвесторам затраты в течение 15-летнего периода.

"В результате этого отбора цена по ветру по отношению к предшествующим годам снизилась вдвое, по солнцу снизилась в три раза. Почти произошло то, ради чего создавалась почти десять лет российская возобновляемая энергетика… Цена электроэнергии возобновляемой опускается до уровня цены обычной генерации. Мы рассчитывали, что это в России должно произойти к концу 2020-х годов, но благодаря очень грамотной построенной стратегии это почти произошло сейчас", — заявил Чубайс в ходе онлайн-брифинга Ассоциации развития возобновляемой энергетики.

Спецпредставитель уточнил, что цены на ветрогенератор приблизились вплотную к ценам традиционной генерации. В то же время на рынке ВЭО удалось сохранить конкуренцию. Это и дало такой результат.

"Я согласен с теми экспертами, которые говорят, что это впервые, что это беспрецедентно и так оно и есть… К тому же мы приблизились к лучшим мировым параметрам по цене. По солнцу пока еще отстаем, Россия не самая солнечная страна, а по ветру приблизились к лучшим мировым ценам… Рынок в возобновляемой энергетике дал потрясающий результат", — констатировал он и добавил, что развитие морских ветрогенераций — его мечта.

"И вы опять попали в мою больную тему. Это моя задушевная мечта", — прокомментировал Чубайс тему развития морской ветроэнергетики.