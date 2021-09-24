КИЕВ, 24 сен — ПРАЙМ. Национальная комиссия Украины, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), намерена продлить запрет на импорт электроэнергии из РФ и Белоруссии до 1 ноября, говорится в пояснительной записке к проекту постановления, опубликованному на сайте регулятора. Управляемый хаос: Европа сделала еще один шаг к энергокризису

НКРЭКУ в мае запретила импорт электроэнергии из РФ и Белоруссии до 1 октября.

"Департамент энергорынка выносит на рассмотрение НКРЭКУ вопрос о внесении изменений в постановление НКРЭКУ от 26 мая 2021 № 853 "О доступе к пропускной способности межгосударственных связей" в части продления срока действия постановления до 01.11.2021", — говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что в период с 26 мая по 23 сентября 2021 года регулятор не получал писем от министерства энергетики Украины и компании "Укрэнерго" о необходимости восстановления импорта электроэнергии на Украину из стран РФ и Белоруссии. Эстония выступила против госрегулирования цен на электричество

Рассмотрение вопроса о продлении запрета импорта электроэнергии из РФ и Белоруссии запланировано комиссией на 29 сентября.

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, с 1 января 2021 года отменила норму, наделявшую ее правом, в частности, аннулировать аукционы по распределению международных сечений в части импорта-экспорта электроэнергии со странами, не являющимися членами Энергосообщества. Это позволило трейдерам импортировать электроэнергию из России и Белоруссии.