МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Резкого роста цены на газомоторное топливо в России в ближайшее время не предполагается, сообщил журналистам председатель совета директоров ПАО "Газпром" Виктор Зубков.

В пятницу в Белой Калитве Ростовской области компания открыла свою 20-ю в регионе автомобильную газонаполнительную компрессорную станцию. После этого Зубков провел совещание по развитию газозаправочной инфраструктуры в Южном федеральном округе.

По его словам, в настоящее время средняя цена на газомоторное топливо составляет 18-18,5 рубля за кубометр. "Резкого повышения цен мы не предполагаем, нам не надо отпугивать наших клиентов. В то же время совсем опуститься тоже не можем. Где-то на уровне 18-19 рублей — это тот уровень, который мы видим на ближайшее время", — сказал Зубков.

При этом рентабельная цена на газомоторное топливо составляет 19-20 рублей, указал он.