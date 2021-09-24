МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Стоимость угля с поставкой в 2022 году поднялась до максимума с 2008 года и составила 137 долларов за тонну, так как рост цен на газ повысил спрос на другие, более доступные, источники энергии, сообщает агентство Блумберг.

Согласно данным торгов на ICE Futures средняя стоимость угля с поставкой в 2022 году составит 137 долларов за тонну. Агентство Блумберг сообщает, что это самая высокая цена сырья с 2008 года.

Агентство отметило, что спрос на уголь со стороны электростанций и коммунальных предприятий вырос из-за увеличения цен на газ. При этом запасы угля довольно низкие, а его экспорт из Австралии, Южной Африки и Колумбии — затруднен, а поставок со стороны России не хватает.

Цены на газ в Европе резко выросли в последние недели. Еще месяц назад расчетная цена ближайшего фьючерса на газ по индексу TTF чуть превышала 500 долларов за тысячу кубометров, а на торгах 15 сентября стоимость фьючерса уже подскакивала до исторического рекорда выше 960 долларов за тысячу кубометров.