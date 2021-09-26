ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 сен — ПРАЙМ. "Газпром" выполняет все свои обязательства перед партнёрами из Европы и даже готов продавать больше газа, ни у кого нет к нему никаких претензий, заявил пресс секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Владимиру Соловьеву в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия". В Кремле оценили требования США о большей прокачке газа через Украину

"Можно ли взять газ больше у "Газпрома" и закачать? Можно. "Газпром" готов. Более того, он сейчас уже все дополнительные заявки выбрал. Все выполняет полностью свои обязательства. Ни у кого нет никаких абсолютно претензий. Да и не может быть", — сказал Песков.

Пресс-секретарь добавил, что "европейцы, которые одержимы своим антимонопольным законодательством и так далее, иногда переходят рамки разумного", и они ожидали снижения цены на рынке сжиженного газа из-за конкуренции, однако потом оказалось, что, во-первых, спотовый рынок достаточно неорганизован, а, во-вторых, "очень трудно просчитать лавинообразные изменения климата".

Он также отметил, что из-за технических особенностей, быстрая закачка газа в подземные хранилища в Европе также невозможна.

Цены на газ в Европе последние недели бьют рекорды. Если месяц назад расчетная цена ближайшего фьючерса на газ по индексу TTF чуть превышала 500 долларов за тысячу кубометров, то на торгах 15 сентября стоимость фьючерса уже подскакивала до исторического рекорда выше 960 долларов за тысячу кубометров.