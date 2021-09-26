МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Международный валютный фонд должен предоставить Украине кредит, поскольку западные страны виноваты перед Киевом из-за "Северного потока-2", заявил экономист Павел Кухта в эфире телеканала "Украина 24". Эксперт оценил влияние выборов в ФРГ на "Северный поток-2"

Он отметил, что уже более полутора лет МВФ не предоставлял стране транши, и в фонде пристально изучают состояние бюджета Украины. Однако фактор "Северного потока-2" должен поспособствовать положительному решению МВФ, считает он.

"Давайте говорить честно: с геополитической точки зрения Запад нам немного должен после "Северного потока-2". Логично было бы, чтобы транш они сейчас дали", — заявил Кухта.

Ранее в Верховной раде заявили, что ожидают очередной транш от МВФ в размере 700 миллионов долларов в первой декаде октября. При этом, для получения средств, нужно выполнить ряд условий, в частности, принять законопроект о внесении изменений по Национальному банку, в закон о НАБУ и в проект бюджета на 2022 год.