МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Стоимость фьючерсов на газ в Европе по итогам торгов понедельника выросла на 11% к расчетной цене пятницы, составила 943 доллара за 1 тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures. В Венгрии ответили на угрозы Украины о прекращении транзита газа

Стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, открыла торги понедельника на уровне около 853 долларов за 1 тысячу кубометров, в целом в течение дня демонстрировала устойчивый рост и к окончанию торговой сессии превысила 940 долларов за 1 тысячу кубометров, что почти на 100 долларов больше расчётной цены пятницы.

Динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего торгового дня. В пятницу торги закрылись на уровне 865 долларов за 1 тысячу кубометров, а расчетная цена приблизилась к 850 долларам.

Цены на газ в Европе резко выросли в последние недели. Еще месяц назад расчетная цена ближайшего фьючерса на газ по индексу TTF чуть превышала 500 долларов за 1 тысячу кубометров, а на торгах 15 сентября стоимость фьючерса уже подскакивала до исторического рекорда выше 960 долларов за тысячу кубометров.