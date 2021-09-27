МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Венгрия не виновата в конфликтной ситуации, сложившейся между этой страной и Украиной из-за контракта первой с "Газпромом" на поставку газа в обход Украины, Будапешт действует согласно национальным приоритетам, заявил РИА Новости член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько. В Венгрии ответили на угрозы Украины о прекращении транзита газа

Ранее украинский МИД заявил, что Киев разочарован решением Венгрии подписать новый долгосрочный контракт с "Газпромом" на поставку газа в обход Украины через Сербию и Австрию и считает, что он наносит ущерб двусторонним украино-венгерским отношениям. Киев обратится в Европейскую комиссию из-за этого контракта. Позднее глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон сказал, что Киев ждет значительного сокращения или полного прекращения транзита газа в Венгрию через Украину.

"Венгрия сейчас — одна из тех стран, которые пытаются сохранить остатки своего суверенитета, и с этой целью Венгрия пытается добиться поставок дешевых энергоносителей бесперебойно и на самых выгодных условиях. Такие условия ей предложил "Газпром", который медленно, но верно переключает все страны Балканского полуострова на поставки газа через Турцию, через обходные потоки — Голубой и Турецкий поток. Конечно, это дополнительно ухудшает отношения Венгрии и Украины, но здесь нет никакой вины Венгрии — венгры заботятся о национальном бизнесе страны, ищут выгодные для себя контракты", — сказал эксперт.

Он напомнил, что отношения Украины и Венгрии никогда не были "особо теплыми", осложнившись в последний год из-за скандала по поводу языковой политики. "Украина всегда пыталась построить в лице своих элит этнически гомогенное государство, подвергая насильственной ассимиляции национальные меньшинства, в том числе и венгров. Их это раздражало настолько, что даже во время проведения так называемой "Крымской платформы" президент Венгрии Янош Адер вместо дежурных дипломатических слов в поддержку западного вектора Украины заговорил о том, что фактически венграм навязывают ассимиляцию на территории Украины", — пояснил Безпалько.

По его словам, контракт Венгрии и "Газпрома" для Украины означает еще большее снижение транзитного статуса и возможное сокращение реального потока газа, который будет проходить через ее территорию.

"Для Украины самая большая проблема состоит в том, что, покупая газ, якобы, по реверсу, по разного рода формулам, она в реальности просто отбирает российский газ по пути из России в страны ЕС. Она не выстраивает какие-то трубопроводы, по которым она потом обратно получала бы газ уже из Европы. Если через Украину будет идти все меньше газа, у Украины физически не останется возможности отбирать так называемый "реверсный газ" и в этом случае у нее возникнут проблемы уже не только с промышленностью, но и с инфраструктурой", — добавил он.

По словам эксперта, "Газпром" предлагал Украине выгодные условия со скидкой в 25% в случае прямых заключений о поставках газа. "На тот момент это была скидка в 125 долларов на тысячу кубометров — очень значительная, от которой Украины добровольно отказалась. Как говорят на Украине, видели глаза что покупали. К сожалению, все, что делает Украина, как правило, наносит ущерб России, но при этом еще больший ущерб наносит самой Украине, уничтожающий. Мы не можем запретить Украине вредить самой себе", — подчеркнул Безпалько. На Украине заявили о потребности в сохранении контракта на транзит газа

Он добавил, что перед Украиной после 2024 года, когда истечет срок транзитного соглашения, которое обязывает "Газпром" прокачивать определенный объем газа через Украину или оплачивать этот объем, останется два варианта: договариваться с Россией или искать альтернативные поставки газа, например, в Турции или в Белоруссии, в Польше, а также строить реальные трубопроводы из Европы, получать газ по реверсу. "Но гораздо проще и выгоднее — договариваться с "Газпромом". Пока у власти находится нынешняя элита, они на это не пойдут", — резюмировал эксперт.

Россия и Украина в конце 2019 года подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через территорию республики, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре. Эти договоренности обеспечили продолжение транзита после истечения предыдущего контракта.

Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер заявлял, что компания готова продолжать транзит газа через Украину и после 2024 года исходя из экономической целесообразности и технического состояния украинской газотранспортной системы. При этом он указал, что объемы транзита должны будут соответствовать новым объемам закупки российского газа компаниями стран ЕС по новым контрактам.