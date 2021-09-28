КИЕВ, 28 сен — ПРАЙМ. Контракт Венгрии с "Газпромом" — это удар для Украины, Киев будет реагировать на это соответствующе, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Эксперт оценил конфликт Венгрии с Украиной из-за контракта с "Газпромом"

"Газпром" и Венгрия в понедельник подписали контракт на поставку газа до конца 2036 года. МИД Украины заявил, что Киев разочарован решением Венгрии подписать новый долгосрочный контракт с "Газпромом" на поставку газа в обход Украины и считает, что он наносит ущерб двусторонним украино-венгерским отношениям.

"У Германии есть много вопросов к Венгрии, поэтому я исключаю возможность какой-либо коалиции здесь. Я также не считаю, что Венгрия видит Украину через призму российской политики, они ведут другую игру. И эта игра состоит в том, чтобы параллельно достигать прогресса и в отношениях с Украиной, и с РФ, но эта игра не может длиться вечно", — заявил он в эфире телеканала ICTV.

Он заявил, что отношения между странами "заходят в точку конфликта".

"Мы, на самом деле, перенесли комиссию еще, проведение комиссии, которая завтра (во вторник) должна была лететь в Будапешт, но мы отменили это еще до подписания соглашения. Потому что мы знали, что уже летит туда российская делегация, что это соглашение будет подписано. И они, подписывая этот договор, уже знали о нашей позиции", — отметил он.

По словам Кулебы, Венгрия нанесла удар по украинско-венгерским отношениям, исключив украинский газопровод из схемы поставок газа из России.

"Это удар, и мы будем отвечать на него соответствующе. Тут не должно быть никакого сожаления и никакого сочувствия", — подчеркнул он.

Читайте также:

В Венгрии ответили на угрозы Украины о прекращении транзита газа