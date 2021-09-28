МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Решение Венгрии выбрать новые маршруты поставок российского газа оптимально, никто не вправе диктовать Будапешту, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов. На Украине дали совет Венгрии на фоне контракта с "Газпромом"

Венгрия и "Газпром" в понедельник подписали новый контракт. Речь идёт о поставках в Венгрию 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет. В том числе 3,5 миллиарда кубометров газа будут поступать через Сербию и 1 миллиард — через Австрию.

"Если в прошлом российский газ попадал в ту же Венгрию через Украину, то теперь избраны более технически совершенные, более удобные, более экономически выгодные маршруты ", — сказал российский постпред в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, это оптимальное решение, которое продиктовано в том числе соображениями национальной безопасности Венгрии.

"Тут никто, ни Украина, никто другой, очевидно, диктовать свою волю не вправе… В том числе Еврокомиссия. Я коммерческих деталей этого контракта не могу знать, но я уверен, что, идя на подписание этого контракта, довольно крупного, серьезного и долгосрочного, Будапешт учитывал соответствующие требования Еврокомиссии", — добавил Чижов.