МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Спрос на нефть продолжит восстановление, в то время как худший этап пандемии позади, считает генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо. Аналитик назвал ключевой фактор роста цен на нефть

"Худший этап пандемии позади… Нефть находится на подъеме на фоне восстановления спроса", — рассказал Баркиндо в интервью агентству Блумберг.

По его словам, отступление пандемии позволяет странам вновь открываться и способствует восстановлению путешествий.

Спрос продолжит расти, прогнозирует генсек ОПЕК, хотя восстановление может быть медленным и неравномерным. ОПЕК+ продолжит прилагать усилия для поддержания баланса на рынке в ходе октябрьского заседания, отметил Баркиндо. На 4 октября назначено следующее заседание стран ОПЕК+.