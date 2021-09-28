МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Спрос на нефть продолжит восстановление, в то время как худший этап пандемии позади, считает генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо.
"Худший этап пандемии позади… Нефть находится на подъеме на фоне восстановления спроса", — рассказал Баркиндо в интервью агентству Блумберг.
По его словам, отступление пандемии позволяет странам вновь открываться и способствует восстановлению путешествий.
Спрос продолжит расти, прогнозирует генсек ОПЕК, хотя восстановление может быть медленным и неравномерным. ОПЕК+ продолжит прилагать усилия для поддержания баланса на рынке в ходе октябрьского заседания, отметил Баркиндо. На 4 октября назначено следующее заседание стран ОПЕК+.
https://1prime.ru/energy/20210928/834820205.html
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