БРЮССЕЛЬ, 28 сен — ПРАЙМ. Министр энергетики Украины Герман Галущенко на встрече с еврокомиссаром по энергетике Кадри Симсон во вторник высказал позицию страны по новому контракту на поставку газа из России в Венгрию, ЕК в свою очередь напомнила, что считает Украину надежным транзитером российского "голубого топлива" в ЕС, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ЕК. Фьючерсы на газ в Европе после скачка до рекордов замедлили рост

"Министр Галущенко также поднял вопрос о недавно подписанном контракте между MVM и "Газпромом" на поставку газа в Венгрию и представил позицию Украины. Еврокомиссар Симсон выслушала мнение министра и объяснил ему роль ЕК в оценке такого контракта в соответствии с законодательством ЕС о безопасности поставок (энергоносителей — ред.). Еврокомиссар Симсон также подтвердила хорошо известную позицию ЕК о том, что она считает Украину надежной транзитной страной", — сказал он.

"Газпром" и венгерская MVM CEEnergy в понедельник подписали два долгосрочных контракта на поставку газа через "Турецкий поток" и далее Сербию и Австрию, оба маршрута обходят Украину.

Украинский МИД заявил, что Киев разочарован этим соглашением и считает, что оно наносит ущерб двусторонним украино-венгерским отношениям. Киев также заявил, что намерен обратиться в Еврокомиссию из-за этого контракта.

Все новые долгосрочные газовые контракты с годовым объемом поставок, превышающим 28% годового потребления в стране ЕС, должны быть доведены до сведения национального компетентного органа власти этой страны. Затем этот орган должен подготовить оценку влияния контракта на безопасность энергоснабжения, пояснил ранее РИА Новости представитель ЕК.

Согласно имеющейся у Еврокомиссии информации, контракт между "Газпромом" и MVM подпадает под эти правила. Поэтому о нем необходимо уведомить компетентный орган Венгрии, который обязан предоставить Еврокомиссии свою оценку этого контракта в течение трех месяцев.

ЕК также может попросить показать ей контракт, если у нее появится обоснованное подозрение, что он может поставить под угрозу безопасность энергоснабжения Венгрии, региона или всего Евросоюза, сообщил собеседник агентства.

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на встрече с министром энергетики Украины Германом Галущенко во вторник также отметила важность проведения реформ в газовом секторе страны, сообщил представитель пресс-службы Еврокомиссии.

"Комиссар подчеркнула важность текущих реформ на рынках газа и электроэнергии, проводимых на Украине", — сообщил он.

Еврокомиссар также отметила, что ЕС готов продолжать поддерживать процесс синхронизации украинской электросети с европейской.