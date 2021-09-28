РИМ, 28 сен — ПРАЙМ. Итальянское Управление по регулированию энергии, сетей и окружающей среды (Arera) предупредило о повышении тарифов на свет и газ для стандартной семьи с 1 октября: цены вырастут на 29,8% и 14,4% соответственно. Эксперт спрогнозировал цены на газ в Европе при теплой осени

"Чрезвычайная динамика цен на сырье в направлении исторических максимумов и высокие ставки на разрешения на выбросы СО2 привели бы к увеличению более чем на 45% счета за электроэнергию и более чем на 30% счета за газ", — говорится в сообщении, отмечающем вклад последних мер правительства по стабилизации тарифов. Ранее министр по экологическому переходу Роберто Чинголани предупреждал, что счета на свет для итальянцев с октября могут вырасти на 40%.

На минувшей неделе Совмин Италии выделил свыше 3 миллиардов евро на сдерживание роста цен в энергосекторе: бонусы, субсидии и скидки коснутся более трех миллионов семей – многодетных или с низким достатком, получающих пособия или с членами семьи, имеющими серьезные нарушения здоровья. Также c 6 миллионов малых компаний на 4-й квартал снимаются траты, связанные с использованием энергосистем, а НДС на поставки газа будет снижен вдвое до 5%.

"В 2021 году ежегодные расходы на электроэнергию для стандартной семьи составят около 631 евро с ростом в 30% по сравнению с 2020 годом (что соответствует увеличению примерно на 145 евро в год)", — заключает Arera.