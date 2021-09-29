МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Власти Британии задействуют правительственные резервные бензовозы для поставок топлива на АЗС, заявил министр по бизнесу, энергетике и промышленности Кваси Квартенг.

Британия в последние несколько месяцев столкнулась c перебоями в цепочке поставок продовольствия из-за нехватки водителей грузовиков, а также бензовозов. Это привело к тому, что нефтяные компании были вынуждены закрыть некоторые автозаправочные станции. Жители страны начали в панике закупать бензин, несмотря на заявления властей, что проблем с запасами топлива нет. Очереди на АЗС растянулись на сотни метров, однако на многих из них не было топлива.

"Я могу подтвердить, что правительственный резервный парк танкеров после полудня будет уже в дороге, чтобы помочь с поставками топлива на АЗС по всей Британии", — написал Квартенг в Twitter.

Он добавил, что водители танкеров — гражданские лица, эта мера обеспечит дополнительные логистические возможности для топливной индустрии.

"Сейчас мы видим признаки того, что ситуация улучшается, поскольку больше станций получают больше топлива",- отметил Квартенг.

Крупнейшие нефтяные компании Британии в понедельник заявили, что в стране "вдоволь запасов топлива", а спрос на него вернется к нормальному уровню через несколько дней. Правительство страны тем временем мобилизовало армию, в случае необходимости для доставки топлива на автозаправочные станции привлекут военных водителей бензовозов.