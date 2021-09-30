МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Политизированный подход при решении Чехии по АЭС "Дукованы" вызывает у Москвы сожаление, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.

"Вызывает сожаление, что в Праге вопреки экономической логике и с ущербом для интересов профильного чешского бизнеса возобладал такой политизированный подход", — сказал Зайцев на брифинге.

По его словам, в тендере на расширение АЭС "Дукованы" намеревалась участвовать российская госкорпорация "Росатом".

Зайцев также напомнил, что ранее чешский президент не поддерживал принятие закона, исключающего российские фирмы из потенциальных участников расширения АЭС "Дукованы", указывая на то, что "сокращение количества участников в тендерных процедурах закономерно снижает конкуренцию и ведет к удорожанию проекта".

Чешский президент Милош Земан подписал в понедельник ранее одобренный обеими палатами парламента так называемый "низкоуглеродный закон", который, кроме прочего, предусматривает исключение фирм России и Китая из числа потенциальных участников строительства нового энергоблока на АЭС "Дукованы".

АЭС "Дукованы", построенная по советским проектам и запущенная в 1985-1987 годах, имеет четыре энергоблока общей мощностью 2040 мегаватт. Вторая чешская АЭС, "Темелин" (на юго-западе страны), также построена по советским проектам и запущена в 2002 году. Она состоит из двух энергоблоков с реакторами ВВЭР-1000 общей мощностью 2160 мегаватт. Топливо для обеих станций поставляет российская госкорпорация "Росатом".