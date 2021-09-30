МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ, Мария Князева. Высокие цены на энергию серьезно давят на покупательную способность жителей Евросоюза, руководство ЕС должно подумать, как смягчить ситуацию, заявил журналистам пресс-секретарь главы Евросовета Баренд Лейтс. Эксперты назвалю Россию единственным значимым поставщиком газа в ЕС

"Текущее повышение цен происходит во время продолжающегося восстановления от пандемии COVID-19, которая нанесла серьезный ущерб нашей экономике и обществу. Высокие цены на энергию создают серьезное давление на покупательную способность наших граждан. Многие семьи все еще ощущают последствия пандемии. В краткосрочной перспективе нам необходимо сосредоточить внимание на насущных проблемах наших домашних хозяйств, промышленности и малых и средних предприятий. Это, прежде всего, ответственность государств-членов ЕС. Но нам нужно обсудить, чем может помочь Евросоюз", — сказал он.

В среднесрочной и долгосрочной перспективах ЕС необходимо продолжать значительно увеличивать инвестиции в инновации и чистую энергию, сказал Лейтс.

"Нынешняя ситуация еще раз подчеркивает важность определения амбициозного и реалистичного пути к достижению наших коллективных климатических целей на 2030 и 2050 годы", — подчеркнул он.

Председатель Евросовета Шарль Мишель включил в повестку дня саммита глав государств Евросоюза, который пройдет 21-22 октября, вопрос роста цен на энергию, отметил Лейтс.

Стоимость фьючерсов на газ в Европе достигла нового рекордного значения в четверг, превышав 1150 долларов за тысячу кубометров. Как отмечали ранее эксперты, рост цен на фьючерсы на газ в Европе связан с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.

Оптовые цены на электроэнергию в Европе поднимались в сентябре до новых максимумов. Однако влияние этих цен на стоимость энергии для потребителей в различных странах ЕС не одинакова из-за разных схем ее определения.

Председатель Евросовета Шарль Мишель включил в повестку дня саммита глав государств Евросоюза, который пройдёт 21-22 октября, вопрос серьёзного роста стоимости энергии, сообщил журналистам пресс-секретарь главы Евросовета Баренд Лейтс.

"В Европе, как и во многих других регионах, наблюдается значительный рост цен на энергию. Поэтому председатель решил включить эту важную тему в повестку дня заседания Евросовета 21-22 октября", — сказал он.