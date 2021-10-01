МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак в пятницу провёл первое заседание межведомственной рабочей группы по развитию в России водородной энергетики, на котором в числе прочего обсуждались пилотные проекты и возможная господдержка новой отрасли, говорится в релизе на сайте правительства.

"В рамках заседания под председательством вице-премьера были рассмотрены вопросы экономики водородной энергетики, перспективы пилотных проектов и международного сотрудничества, возможные меры государственной поддержки", — сообщило правительство.

В совещании приняли участие спецпредставитель президента России по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс, помощник президента России Максим Орешкин, представители Госдумы, Совета Федерации, Минэнерго, Минэкономразвития, Минпромторга, МИДа, Минтранса и компаний ТЭК.

Многие компании отрасли ТЭК, как электроэнергетические, так и нефтегазовые, уже активно прорабатывают собственные инициативы и проекты по производству водорода и разработке соответствующих технологий. "Необходимо работать вместе, чтобы достичь тех целей, которые нам помогут двигаться в сторону безуглеродной энергетики и быть конкурентоспособными на мировых рынках, иметь новые точки роста для нашей экономики", – добавил Новак.

Также участники заседания отметили необходимость создания Технологической стратегии развития водородной энергетики России до 2050 года, которая поспособствует выработке единого отраслевого подхода к технологическим разработкам. На следующих заседаниях планируется рассмотрение Комплексной программы развития отрасли низкоуглеродной водородной энергетики в России, которая определит перечень приоритетных пилотных проектов и технологий в области водородной энергетики.

Правительство России в августе утвердило концепцию развития водородной энергетики. Из неё следует, что потенциальные объемы экспорта водорода из России на мировой рынок в 2035 году могут составить 2-12 миллионов тонн и до 15-50 миллионов тонн в 2050 году в зависимости от развития мирового рынка.

Развитие водородной энергетики в РФ планируется в три этапа. Первый этап (2021-2024 годы) предполагает создание водородных кластеров и реализацию пилотных проектов для достижения экспорта. На втором этапе (2025-2035 годы) планируется запуск первых коммерческих проектов. На третьем этапе (2036-2050 годы) ожидается широкомасштабное развитие мирового рынка водородной энергетики.