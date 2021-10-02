МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Член совета директоров компании GeoProMining Роман Троценко заявил в субботу на встрече с премьером Армении Николом Пашиняном, что общий объем инвестпроектов компании в горнодобывающей отрасли Армении достигнет 4 миллиардов долларов, сообщили в пресс-службе армянского кабмина.

Ранее в кабмине Армении заявили, что "Промышленная компания" — 100% дочернее предприятие "Геопромайнинг Армения" — 30 сентября приобрела 60% акций Зангезурского медно-молибденового комбината (ЗММК) в Сюникской области на юге страны и передала армянскому правительству 25% акций. В Армении надеются на привлечение новых российских инвестиций

В результате доля правительства в общем капитале ЗММК составила 15%. GeoProMining — международная горнодобывающая компания, которая занимается извлечением и переработкой в России и Армении золота, серебра, сурьмы и меди.

По данным армянского кабмина, в ходе встречи Троценко поблагодарил Пашиняна "за постоянное внимание к горнодобывающей отрасли Армении, где за последние десятилетия накопилось много проблем".

"Мы рады сотрудничеству с правительством Армении, которое позволит стабилизировать ситуацию вокруг комбината, реализовать масштабные долгосрочные инвестиционные программы в горнодобывающей отрасли Армении, общий объем которых достигнет порядка 4 миллиардов долларов", — процитировали в кабмине слова предпринимателя.

По его мнению, это позволит перерабатывать продукцию, построить новые производственные мощности, чтобы производить в Армении не медный концентрат, а готовую продукцию из меди.

Троценко отметил, что при реализации проектов будут созданы новые рабочие места, новые возможности для развития.

Пашинян поблагодарил Троценко за передачу правительству 25% акций компании, в результате чего 15% капитала ЗММК перешло к республике.

"Надеемся, что все достигнутые договоренности будут реализованы, что очень важно не только для вашей компании, но и для нашей экономики. Мы верим, что выполнение договоренностей будет способствовать укреплению и развитию экономики Армении", — заявил премьер.

Он отметил, что планируемое строительство медеплавильного завода создаст новый спрос на электроэнергию.

"Успешная реализация программ очень важна для нас. Мы надеемся, что это даст новый импульс для реализации проекта по строительству новой атомной электростанции в Армении. Республика Армения заинтересована в таком проекте (по строительству медеплавильного завода — ред.) и будет поддерживать его эффективную реализацию", — добавил Пашинян.