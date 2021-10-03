МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Ряд компаний в Европе, которые являются потребителями газа, объявили о банкротстве на фоне высоких цен на рынках, это также сильно ударит и по рядовым европейцам, передает издание Independent. Цена газа на Украине приблизилась к $1500

Издание отмечает, что из-за высоких цен на газ страдают в основном производители удобрений, тяжелая промышленность, производители алюминия и цемента. Рост спроса на сырье обусловлен возобновлением промышленного приозводства и других секторов экономики после окончания локдаунов, вызваннызх пандемией коронавируса, цитарует издание главу Национальной ассоциации директоров по оказанию помощи энергопотребителям США (NEADA) Марка Вульфа.

В статье отмечается, что этой зимой счета за теплоснабжение у потребителей в США, Европе и Азии будут значительно выше, чем раньше. По данным NEADA, средние расходы на отопление домохозяйств вырастут до 750 долларов, хотя в прошлый сезон они составляли 572 доллара. Эта ситуация характерна не только для Европы: в Японии, Пакистане, Бангладеш, Индонезии и на Тайване цены настолько высоки, что аналитики ожидают начало использования на электростанциях нефтепродуктов вместо газа, что негативно повлияет на окружающую среду.

Цены на газ в Европе начали рост с прошлого года и уже достигли рекордных отметок. Так, месяц назад расчетная стоимость топлива чуть превышала 500 долларов за тысячу кубометров, а в конце сентября достигла отметки в 1200 долларов.