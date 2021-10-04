Экономист Букко: высокие цены на электричество в Европе могут сохраниться до весны
БРЮССЕЛЬ, 4 окт — ПРАЙМ. Высокие цены на электричество в Европе могут сохраниться до весны, заявила РИА Новости экономист международного банка UniCredit Туллия Букко.
"Такая ситуация, вероятно, продлится до весны следующего года. С приближением зимы спрос на газ останется высоким, тогда как увеличение предложения будет ограниченным", — ответила она на вопрос, как долго можно будет наблюдать повышенные оптовые цены на электричество в Европе.
Улучшить ситуацию могло бы существенное увеличение предложения энергии. "Однако это маловероятно", — констатировала эксперт.
Оптовые цены на электроэнергию в Европе недавно вновь достигли рекордных максимумов из-за сочетания факторов, среди которых высокий спрос и ситуация на некоторых рынках газа. В ряде европейских стран оптовые цены выросли более чем вдвое по сравнению с уровнем декабря 2020 года.
Окончательная цена электричества для потребителей в Европе складывается из набора очень разнообразных факторов, таких как сетевые сборы и налоги. Поэтому сложно оценить влияние ситуации в среднем на жителей региона, в каждой стране свои нюансы, отметила эксперт.
Помимо Испании, среди стран, где фиксируется наибольший рост цены на электричество для домохозяйств, эксперт назвала Швецию и Эстонию: там у многих потребителей цена зависит от динамики рынка.
Еврокомиссия ранее заявила, что надеется в самое ближайшее время представить предложения мер поддержки уязвимых слоёв населения Евросоюза на фоне роста цен на энергию.
https://1prime.ru/energy/20211004/834872927.html