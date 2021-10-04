БРЮССЕЛЬ, 4 окт — ПРАЙМ. Высокие цены на электричество в Европе могут сохраниться до весны, заявила РИА Новости экономист международного банка UniCredit Туллия Букко. Европа готовится поддержать население из-за роста цен на энергию

"Такая ситуация, вероятно, продлится до весны следующего года. С приближением зимы спрос на газ останется высоким, тогда как увеличение предложения будет ограниченным", — ответила она на вопрос, как долго можно будет наблюдать повышенные оптовые цены на электричество в Европе.

Улучшить ситуацию могло бы существенное увеличение предложения энергии. "Однако это маловероятно", — констатировала эксперт.

Оптовые цены на электроэнергию в Европе недавно вновь достигли рекордных максимумов из-за сочетания факторов, среди которых высокий спрос и ситуация на некоторых рынках газа. В ряде европейских стран оптовые цены выросли более чем вдвое по сравнению с уровнем декабря 2020 года. Эксперт допустил бегство компаний из Китая на фоне энергокризиса

Окончательная цена электричества для потребителей в Европе складывается из набора очень разнообразных факторов, таких как сетевые сборы и налоги. Поэтому сложно оценить влияние ситуации в среднем на жителей региона, в каждой стране свои нюансы, отметила эксперт.

Помимо Испании, среди стран, где фиксируется наибольший рост цены на электричество для домохозяйств, эксперт назвала Швецию и Эстонию: там у многих потребителей цена зависит от динамики рынка.

Еврокомиссия ранее заявила, что надеется в самое ближайшее время представить предложения мер поддержки уязвимых слоёв населения Евросоюза на фоне роста цен на энергию.