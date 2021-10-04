МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Вторая нитка газопровода "Северный поток-2" соответствует всем условиям для начала эксплуатации, включая сертификацию, при этом для введения в эксплуатацию другой нитки нужно выполнить еще ряд условий, заявили в Датском энергетическом агентстве. Оператор начал заполнение газом первой нитки "Северного потока-2"

"Четвертого октября Датское энергетическое агентство подтвердило, что трубопровод Б (одна из ниток газопровода — ред.) может быть введена в эксплуатацию, так как Nord Stream 2 AG выполнил все необходимые условия, включая требования по сертификации", — говорится в сообщении.

При этом агентство отметило, что до введения в эксплуатацию другой нитки (трубопровода А) остается выполнение некоторых условий.