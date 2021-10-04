БРЮССЕЛЬ, 4 окт — ПРАЙМ. Евросоюз обсуждает возможные меры в области хранилищ газа в ЕС на фоне скачка цен на "голубое топливо", заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентиллони на пресс-конференции. Цены фьючерсов на газ в Европе закрыли торги на уровне $1156,3

"Идёт работа с тем, чтоб попробовать определить дальнейшие предложения по таким вопросам как: можем ли мы играть определенную роль в закупках газа, можем ли мы принять новую инициативу по хранилищам газа", — сказал он.

Этот вопрос, по его словам, обсуждался на совете министров финансов стран еврозоны в понедельник.

Еврокомиссар отметил, что какие-то из предложений по рынку газа могут появиться уже в декабре текущего года.

Цены на "голубое топливо" в Евросоюзе находятся на высоком уровне и регулярно бьют рекорды. Среди причин скачка цен эксперты ранее называли низкие уровни газа в хранилищах.