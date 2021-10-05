МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Фьючерсные цены на газ в Европе побили очередной рекорд, чуть превысили 1360 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures. Saxo Bank оценил влияние запуска "Северного потока-2" на цены на газ

Стоимость ноябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, открыла торги на уровне чуть ниже 1190 долларов за тысячу кубометров, в течение дня демонстрировала устойчивый рост и в 14.52 мск подскочила до рекордных 1360,6 доллара за тысячу кубометров, что на 17% выше расчётной цены понедельника.