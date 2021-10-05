МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Фьючерсные цены на газ в Европе побили очередной рекорд, чуть превысили 1360 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures.
Стоимость ноябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, открыла торги на уровне чуть ниже 1190 долларов за тысячу кубометров, в течение дня демонстрировала устойчивый рост и в 14.52 мск подскочила до рекордных 1360,6 доллара за тысячу кубометров, что на 17% выше расчётной цены понедельника.
https://1prime.ru/energy/20211005/834880192.html
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