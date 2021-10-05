КИЕВ, 5 окт — ПРАЙМ. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба утверждает, что Россия создает хаос на рынке в Европе из-за "накручивания" цен на газ и сообщил о готовности вместе с Польшей противодействовать угрозам энергетической безопасности, сообщили в пресс-службе украинского МИД. Цена фьючерсов на газ в Европе вновь обновила рекорд

По данным пресс-службы, Кулеба в ходе рабочего визита в Польшу провел переговоры с польским коллегой Збигневом Рау, на которых обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений.

"Северный поток 2" подрывает безопасность не только Украины и Польши, но и всей Европы. Россия уже целенаправленно дестабилизирует поставки газа европейским потребителям и создает хаос на рынке из-за накручивания цен на газ. Украина и Польша готовы совместно противодействовать угрозам энергетической безопасности и стабильности европейского континента", — цитирует Кулебу пресс-служба.

Стороны на переговорах отметили важность плановой интеграции украинской энергетической системы в европейскую ENTSO-E.

Также главы МИД уделили особое внимание польскому председательству в ОБСЕ в 2022 году. В частности, Кулеба пригласил министра иностранных дел Польши как председательствующего в ОБСЕ посетить в начале 2022 года линию разграничения в Донбассе.

Как сообщили в украинском МИД, глава польского ведомства заверил их, что ключевыми приоритетами председательства Польши в ОБСЕ будут прекращение конфликта в Донбассе и "возвращение" Крыма в состав Украины. Также он выразил готовность активно содействовать воплощению задач "Крымской платформы" — саммита, нацеленного на "возвращение" полуострова.

"Газпром" в сентябре объявил о полном окончании строительства "Северного потока 2", а с июня ведется работа над сертификацией оператора газопровода в качестве независимого для начала поставок газа. В Москве отмечали, что договор о транзите газа в Европу через Украину останется в силе на весь период его действия, и даже после его завершения Москва не намерена отказываться от украинского транзита. Киев считает, что этот проект угрожает энергобезопасности Украины и Европы.