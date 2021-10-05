Австрийский энергорегулятор: цены на газ начнут снижаться в первой половине 2022 года
ВЕНА, 5 окт — ПРАЙМ. Взлетевшие цены на газ должны начать снижаться в первой половине 2022 года, считает сопредседатель австрийского энергетического регулятора E-Control Вольфганг Урбанчич.
"Мы не ожидаем, что эта фаза высокой цены (на газ – ред.) продлится крайне долго. Цены должны снова снизиться в первой половине следующего года", — отметил Урбанчич в распространенном заявлении.
По его словам, текущий рост цены на газ стал результатом ситуации с изменением спроса и предложения на европейском и мировом оптовом рынке, при этом экономический подъем во многих секторах создает повышенный спрос на газ, причем спрос растет быстрее, чем предложение.
"Кроме того, в августе сократились поставки газа из Норвегии из-за ремонтных работ, и "Газпром" также поставлял меньшие объемы газа в Европу через Польшу. Из-за высокого спроса на СПГ в Азии и Южной Америке поставляется меньше СПГ, чем в последние годы", — сообщил он.
Урбанчич подчеркнул, что в настоящее время поставщики электроэнергии в Австрии массово не объявляют о повышении цен, но не исключают и такого развития событий. При этом сопредседатель E-Control Альфонс Хабер заверил о поддержании на высоком уровне безопасности снабжения Австрии энергоресурсами.
https://1prime.ru/energy/20211005/834882062.html