ВЕНА, 5 окт — ПРАЙМ. Взлетевшие цены на газ должны начать снижаться в первой половине 2022 года, считает сопредседатель австрийского энергетического регулятора E-Control Вольфганг Урбанчич. Фьючерсы на газ в Европе пробили очередную отметку

"Мы не ожидаем, что эта фаза высокой цены (на газ – ред.) продлится крайне долго. Цены должны снова снизиться в первой половине следующего года", — отметил Урбанчич в распространенном заявлении.

По его словам, текущий рост цены на газ стал результатом ситуации с изменением спроса и предложения на европейском и мировом оптовом рынке, при этом экономический подъем во многих секторах создает повышенный спрос на газ, причем спрос растет быстрее, чем предложение.

"Кроме того, в августе сократились поставки газа из Норвегии из-за ремонтных работ, и "Газпром" также поставлял меньшие объемы газа в Европу через Польшу. Из-за высокого спроса на СПГ в Азии и Южной Америке поставляется меньше СПГ, чем в последние годы", — сообщил он.

Урбанчич подчеркнул, что в настоящее время поставщики электроэнергии в Австрии массово не объявляют о повышении цен, но не исключают и такого развития событий. При этом сопредседатель E-Control Альфонс Хабер заверил о поддержании на высоком уровне безопасности снабжения Австрии энергоресурсами.