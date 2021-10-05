МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco понизила отпускные ноябрьские цены на нефть для Азии, США и Европы, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на документы по ценам. Эксперт дал прогноз по ценам на нефть до конца года

"Саудовская Аравия понизила цены на всю нефть, предназначенную для Азии, своего крупнейшего рынка", — сообщило агентство.

В частности, Saudi Aramco понизила для дальневосточных покупателей отпускную стоимость марки Arab Light, на основе которой устанавливаются цены на другие марки, на ноябрь на 0,4 доллара за баррель — теперь цена на 1,3 доллара за баррель выше по отношению к корзине сортов Oman/Dubai, что является минимальной премией с марта, пишет агентство. Снижение совпало с ожиданиями рынка.

Компания также сократила цены почти на все сорта, предназначенные покупателям в США, средиземноморском регионе и северо-западной части Европы, пишет агентство.

В понедельник прошло заседание ОПЕК+, в рамках которого альянс решил не ускорять наращивание добычи нефти. С августа 2021 года он увеличивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая к концу сентября 2022 года постепенно отказаться от этих ограничений.

Saudi Aramco — национальная нефтегазовая компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Компания представлена на трех основных мировых энергетических рынках Азии, Европы и Северной Америки. Штат превышает 70 тысяч человек.