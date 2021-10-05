Блумберг: Saudi Aramco понизила отпускные ноябрьские цены на нефть для Азии, США и Европы
МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco понизила отпускные ноябрьские цены на нефть для Азии, США и Европы, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на документы по ценам.
"Саудовская Аравия понизила цены на всю нефть, предназначенную для Азии, своего крупнейшего рынка", — сообщило агентство.
В частности, Saudi Aramco понизила для дальневосточных покупателей отпускную стоимость марки Arab Light, на основе которой устанавливаются цены на другие марки, на ноябрь на 0,4 доллара за баррель — теперь цена на 1,3 доллара за баррель выше по отношению к корзине сортов Oman/Dubai, что является минимальной премией с марта, пишет агентство. Снижение совпало с ожиданиями рынка.
Компания также сократила цены почти на все сорта, предназначенные покупателям в США, средиземноморском регионе и северо-западной части Европы, пишет агентство.
В понедельник прошло заседание ОПЕК+, в рамках которого альянс решил не ускорять наращивание добычи нефти. С августа 2021 года он увеличивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая к концу сентября 2022 года постепенно отказаться от этих ограничений.
Saudi Aramco — национальная нефтегазовая компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Компания представлена на трех основных мировых энергетических рынках Азии, Европы и Северной Америки. Штат превышает 70 тысяч человек.
https://1prime.ru/energy/20211005/834883117.html