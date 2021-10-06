МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. США обращались к России и странам ОПЕК о помощи в связи с топливным кризисом. Об этом сообщает обозреватель газеты Express Кейт Уитфилд.

В статье указывается, что Москва и государства ОПЕК отказали Вашингтону и не стали резко увеличивать добычу нефти, чтобы снизить рекордные цены на энергоносители. Из аутсайдеров в дамки. Рубль, доллар и евро в эпоху дорогого газа

Уитфилд полагает, что данное решение приведет к растущему дефициту и подорвет процесс восстановления экономик США, Великобритании и Китая после пандемии.

Напомним, что ранее состоялось заседание ОПЕК+, по итогам которого альянс решил придерживаться плана по добыче сырья, разработанного этим летом. Организация будет наращивать производство на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно.