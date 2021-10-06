МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Главы крупнейших корпораций топливно-энергетического сектора примут участие в совещании по энергетике, которое президент РФ Владимир Путин проведет в среду, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Татнефть" возобновляет работу в Ливии

По его словам, помимо представителей правительства и администрации президента к заседанию подключатся: глава "Роснефти" Игорь Сечин, глава "Лукойла" Вагит Алекперов, председатель правления "Интер РАО" Борис Ковальчук, председатель правления "Новатэк" Леонид Михельсон, гендиректор "Газпром нефть" Александр Дюков и другие топ-менеджеры.

"Сегодня речь пойдет о развитии энергетики и всего комплекса энергосектора, в том числе с учетом тех изменений, которые будут происходить. Совещание будет важное, ориентировано на долгосрочную перспективу", — подчеркнул Песков.

Совещание пройдет на фоне масштабного энергетического кризиса в Европе. 6 октября цена на голубое топливо перевалила за 1900 долларов за тысячу кубов.