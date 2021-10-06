С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 окт — ПРАЙМ. Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа фиксирует неудовлетворенный спрос из-за отсутствия газа на суточных торгах, зимой, когда возникают пики потребления, это может стать критичным для потребителей, заявил журналистам президент СПбМТСБ Алексей Рыбников. На бирже заявили о стабильности цен на топливо в России

"Конечно, критична", — ответил он на вопрос, не считает ли он складывающуюся в преддверии зимы ситуацию, когда на бирже отсутствует газ на суточных торгах, критичной.

Рыбников отметил, что СПбМТСБ в курсе рекомендации ФАС России "Газпрому" увеличить объем реализации газа на бирже. Компания ограничила продажи на суточных торгах на СПбМТСБ в начале августа в связи с аварией на заводе в Уренгое. До этого объем торгов на бирже несколько превышал 13 миллионов кубометров, но теперь практически всегда равен нулю.

"Спрос есть, мы его видим. Мы фиксируем остаточный неудовлетворенный спрос. Это во-первых. А во-вторых, мы же видим обращения разных потребителей, причем не только к нам. Мы знаем, что письма пишутся и в правительство, и в ФАС, и в Минэнерго, потому что возможность через суточные торги (и не только через суточные, но и через месячные) закрывать потребности, балансировать нехватку предложения, балансировать спрос и предложение, есть. И такие потребности есть у электроэнергетической отрасли, которая привыкла к тому, что на бирже есть газ на суточных торгах и его можно купить. Мы знаем об их обращениях, но пока ничего не изменилось", — заметил он.

"В конечном счете, все равно встанет об этом вопрос. Это же физическая потребность, это газ, который реально потребляется. Если будет суровая зима, а Гидрометцентр прогнозирует безумно снежную зиму, ну это значит, что мы получим гарантировано повышенный спрос на физический газ", — добавил президент СПбМТСБ.

Рыбников подчеркнул, что в целом ситуация с торгами газом не устраивает биржу. Эти инструменты должны развиваться, так как дают рынку большую гибкость. Кроме того, задача развития биржевых торгов содержится в нацплане по развитию конкуренции на 2021-2025 годы.

"Если мы хотим идти в эту сторону, то невозможно строить рынок газа, если на нем нет объема. Это не рынок. … У любого потребителя и поставщика должна быть вот эта гибкость: что-то ты берешь по долгосрочным договорам, что-то ты делаешь на споте. Не хочешь нести риски роста спотовых цен? Значит пользуйся инструментами срочного рынка, инструментами управления рисками. Вот этот вот безумный рост цен на газ в Европе, от него пострадали все? Нет. Кто-то был захеджирован, у кого-то были долгосрочные контракты, кто-то управлял рисками через биржу", — заключил он.