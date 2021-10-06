МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Фьючерсные цены на газ в Европе после скачка в среду до рекордных 1937 долларов за тысячу кубометров в моменте опускались ниже 1200 долларов, что на 14% ниже расчетной цены вторника, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures.
Стоимость ноябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на открытии торгов превысила 1550 долларов за тысячу кубометров, в 11.28 мск достигла максимума — 1937 долларов за тысячу кубометров, а затем демонстрировала устойчивое снижение. Минимум торгов в 1197,64 доллара был зафиксирован в 16.43 мск, это на 14% ниже расчетной цены вторника.
По состоянию на 17.05 мск стоимость фьючерса составляла 1277,4 доллара за тысячу кубометров, снижаясь ко вторнику на 8,2%.
Динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего торгового дня. Во вторник торги закрылись на уровне почти 1415 долларов за тысячу кубометров, а расчетная цена чуть превысила 1390 долларов.
https://1prime.ru/energy/20211006/834893546.html
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