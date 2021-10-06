МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Фьючерсные цены на газ в Европе после скачка в среду до рекордных 1937 долларов за тысячу кубометров в моменте опускались ниже 1200 долларов, что на 14% ниже расчетной цены вторника, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures. В Японии рассказали, почему Россию нельзя обвинять в росте цен на газ

Стоимость ноябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на открытии торгов превысила 1550 долларов за тысячу кубометров, в 11.28 мск достигла максимума — 1937 долларов за тысячу кубометров, а затем демонстрировала устойчивое снижение. Минимум торгов в 1197,64 доллара был зафиксирован в 16.43 мск, это на 14% ниже расчетной цены вторника.

По состоянию на 17.05 мск стоимость фьючерса составляла 1277,4 доллара за тысячу кубометров, снижаясь ко вторнику на 8,2%.

Динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего торгового дня. Во вторник торги закрылись на уровне почти 1415 долларов за тысячу кубометров, а расчетная цена чуть превысила 1390 долларов.