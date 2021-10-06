МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Ситуация на рынке нефтепродуктов в России стабильная, запасы сформированы, производство вдвое покрывает потребление, сообщил глава "Роснефти" Игорь Сечин. Новак рассказал, что может охладить ситуацию на газовом рынке

"Рынок нефтепродуктов в России в целом структурно профицитен, нефтепереработка вдвое перекрывает потребление… В целом ситуация на рынке стабильна, запасы везде сформированы, ремонты НПЗ спланированы без рисков прохождения осенне-зимнего периода", — отметил он на совещании по энергетике у президента России Владимира Путина.

Если "Роснефть" получит разрешение от российских властей экспортировать в ЕС 10 миллиардов кубометров газа из своих ресурсов, это стабилизирует газовый рынок и наполнит бюджет дополнительными доходами, также заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин.

"Одним из предложений по стабилизации ситуации на рынке европейского газа могло бы стать разрешение на реализацию пилотного проекта по экспорту 10 миллиардов метров кубических газа из ресурсов "Роснефти". Такое поручение правительству вы уже давали — его реализация сейчас имеет серьезную актуальность. Как с точки зрения стабилизации рынка, так и формирования дополнительных доходов в бюджет", — обратился Сечин к президенту РФ Владимиру Путину в ходе совещания.

В начале сентября вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что "Роснефть" обратилась в правительство с просьбой предоставить ей возможность поставлять газ по газопроводу "Северный поток 2", и обращение находится на рассмотрении. В середине сентября он рассказал, что Минэнерго РФ в ближайшие дни должно представить доклад в правительство по обращению.