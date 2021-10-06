Цены фьючерсов на газ в Европе после рекордных $1937 к концу торгов растеряли больше $600
МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Цены фьючерсов на газ в Европе после достижения в среду исторического максимума — 1937 долларов за 1 тысячу кубометров — на торгах за день растеряли больше 600 долларов, а к расчетной цене вторника снизились почти на 10%, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures.
Стоимость ноябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на открытии торгов превысила 1550 долларов за тысячу кубометров, в 11.28 мск достигла максимума — 1937 долларов за тысячу кубометров — после чего демонстрировала устойчивое снижение. Фьючерсная цена к окончанию торговой сессии составила 1258,2 доллара за тысячу кубометров, что на 9,6% ниже расчетной цены вторника.
Динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего торгового дня. Во вторник торги закрылись на уровне почти 1415 долларов за тысячу кубометров, а расчетная цена чуть превысила 1390 долларов.
Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. При этом ещё в понедельник цены в моменте не превышали 1200 долларов, за два дня выросли более чем в полтора раза.
Как отмечали эксперты, рост цен на фьючерсы на газ в Европе связан с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.
https://1prime.ru/energy/20211006/834895584.html