МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Цены фьючерсов на газ в Европе после достижения в среду исторического максимума — 1937 долларов за 1 тысячу кубометров — на торгах за день растеряли больше 600 долларов, а к расчетной цене вторника снизились почти на 10%, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures. Путин оценил идею перехода на биржевую торговлю газом

Стоимость ноябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на открытии торгов превысила 1550 долларов за тысячу кубометров, в 11.28 мск достигла максимума — 1937 долларов за тысячу кубометров — после чего демонстрировала устойчивое снижение. Фьючерсная цена к окончанию торговой сессии составила 1258,2 доллара за тысячу кубометров, что на 9,6% ниже расчетной цены вторника.

Динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего торгового дня. Во вторник торги закрылись на уровне почти 1415 долларов за тысячу кубометров, а расчетная цена чуть превысила 1390 долларов.

Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. При этом ещё в понедельник цены в моменте не превышали 1200 долларов, за два дня выросли более чем в полтора раза.

Как отмечали эксперты, рост цен на фьючерсы на газ в Европе связан с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.