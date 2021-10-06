БРЮССЕЛЬ, 6 окт — ПРАЙМ. Заместитель министра климата и окружающей среды Польши Адам Гуибоурге-Четвертыньский просит ЕК расследовать признаки манипулирования рынком газа ЕС. Эксперт объяснил, почему цены на газ в Европе продолжают расти

Цена на газ возросла за последний год в десять раз, на это повлиял целый ряд факторов, и не в последнюю очередь "манипуляции на рынке, которые мы видим со стороны доминирующего поставщика газа", сказал он на заседании Совета министров стран Евросоюза по окружающей среде.

"Мы считаем, что ни одна компания-добытчик газа не может злоупотреблять своим доминирующим положением", — добавил замминистра.

"Несмотря на призывы увеличить поставки… существующие трубопроводы через Украину и Польшу остаются в значительной степени неиспользованными. То же относится и к хранилищами газа, которыми владеет "Газпром", которые в середине сентября были заполнены на четверть от среднего уровня по Европе", — сказал он.

"Мы считаем, что это явные признаки манипуляции рынком. Мы считаем, что Еврокомиссия должна провести расследование этого несправедливого поведения на рынке", — сказал замминистра.

На этом фоне органы власти в ЕС, причастные к оценке "Северного потока 2", должны тщательно проанализировать соответствие этого проекта законам союза, а также его потенциальное влияние на безопасность энергоснабжения ЕС и отдельных стран региона, добавил он.

Как заявила ранее в среду еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, долгосрочные контракты на поставки газа из России в Евросоюз выполняются, однако дополнительные мощности не были забронированы, несмотря на растущие цены.

Как сообщало Польское радио, группа депутатов Европейского парламента в сентябре потребовала от Европейской комиссии расследования действий "Газпрома". Депутаты обвиняют российского монополиста в рыночных манипуляциях и шантаже, чтобы получить согласие на запуск "Северного потока 2". Письмо в Еврокомиссию инициировал литовский евродепутат Андриус Кубилиус. Его также подписали 14 депутатов из Польши. По данным радио, в письме говорится, что необходимо срочно инициировать расследование умышленных рыночных манипуляций со стороны "Газпрома" и нарушения правил конкуренции Евросоюза.