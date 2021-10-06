БИЛЬБАО, 6 окт — ПРАЙМ. Конкуренция Европы и Азии за американский СПГ может привести к повышению цен на газ, поделился своим мнением с РИА Новости профессор Университета Сарагосы (Испания) Хосе Мария Юста Лойо. Путин оценил идею перехода на биржевую торговлю газом

"Существует соперничество в том, чтобы доставлять танкеры из США и других регионов, которые привносят сжиженный природный газ в европейскую систему, что может привести к более высоким ценам", — сказал он. Эксперт пояснил, что такая конкуренция происходит между азиатскими и европейскими странами.

Однако, считает профессор, есть ряд факторов, которые могут повлиять и на снижение цен на газ. "С одной стороны, запуск "Северного потока-2" может облегчить давление на цену в Европе. С другой стороны, мы наблюдаем, что Китай, который во многом формирует спрос, вновь начинает жечь уголь. Из-за стратегических, геополитических, но также из-за вопросов энергетического перехода декарбонизации Китай переводил часть производства на углероде на газ, но понял, что не сможет в краткосрочной перспективе быть устойчивым и снова начинает жечь уголь. Это может привести к тому, что цены немного ослабнут, но также зависит, насколько холодной будет зима. Поэтому, думаю, цена может снизиться зимой или к концу зимы", — предположил Лойо.

Он также напомнил, что подземные газовые хранилища в Европе начинают наполняться в апреле, "когда в этом году как раз начался рост цен, поэтому они были заполнены несколько меньше по сравнению с предыдущими годами, потому что операторы ждали, будет ли снижение цен". Эксперт уверен, что "достаточно много мощностей подземных хранилищ, регазификационных установок и газопроводов" и проблем с поставками быть не должно.