В США не исключили возможность высвободить нефть из резерва, чтобы избежать роста цен на бензин
ВАШИНГТОН, 6 окт — ПРАЙМ. США могут высвободить сырую нефть из стратегических резервов правительства, чтобы избежать роста цен на бензин, заявила министр энергетики Дженнифер Грэнхолм.
"Этот инструмент мы сейчас рассматриваем", — цитирует ее Finanсial Times.
Издание отмечает, что в США растут цены на бензин, они достигли самого высокого показателя за семь лет.
По словам Грэнхолм, не исключен и запрет на экспорт сырой нефти. "Этот инструмент мы пока не использовали, но он существует", — сказала она.
По ее словам, США также делают все возможное, чтобы решить проблему нехватки природного газа в Европе, и изучают обвинения в "манипуляциях рынком" в адрес России.
Ранее заместитель министра климата и окружающей среды Польши Адам Гуибоурге-Четвертыньский попросил ЕК расследовать признаки манипулирования рынком газа ЕС в свете резкого роста цен. По его словам, на это повлиял целый ряд факторов и не в последнюю очередь "манипуляции на рынке" со стороны "доминирующего поставщика газа".
По словам посла России в Польше Сергея Андреева, "понятно, что виноватого найдут, понятно, кто будет этот виноватый". Он также задался рядом вопросов о потенциальных последствиях: "если Россию назначат виноватой, то что дальше? Откажутся от российского газа? К чему это приведет?" Посол отметил, что "рано или поздно придется считаться с объективными реалиями.
https://1prime.ru/energy/20211006/834895958.html