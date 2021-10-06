ВАШИНГТОН, 6 окт — ПРАЙМ. США могут высвободить сырую нефть из стратегических резервов правительства, чтобы избежать роста цен на бензин, заявила министр энергетики Дженнифер Грэнхолм. Байден призвал республиканцев увеличить госдолг США

"Этот инструмент мы сейчас рассматриваем", — цитирует ее Finanсial Times.

Издание отмечает, что в США растут цены на бензин, они достигли самого высокого показателя за семь лет.

По словам Грэнхолм, не исключен и запрет на экспорт сырой нефти. "Этот инструмент мы пока не использовали, но он существует", — сказала она.

По ее словам, США также делают все возможное, чтобы решить проблему нехватки природного газа в Европе, и изучают обвинения в "манипуляциях рынком" в адрес России.

Ранее заместитель министра климата и окружающей среды Польши Адам Гуибоурге-Четвертыньский попросил ЕК расследовать признаки манипулирования рынком газа ЕС в свете резкого роста цен. По его словам, на это повлиял целый ряд факторов и не в последнюю очередь "манипуляции на рынке" со стороны "доминирующего поставщика газа".

По словам посла России в Польше Сергея Андреева, "понятно, что виноватого найдут, понятно, кто будет этот виноватый". Он также задался рядом вопросов о потенциальных последствиях: "если Россию назначат виноватой, то что дальше? Откажутся от российского газа? К чему это приведет?" Посол отметил, что "рано или поздно придется считаться с объективными реалиями.