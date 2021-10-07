МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. В попытке бороться с "Северным потоком 2" Европа проигрывает и делает все себе в ущерб, заявил в беседе "Вечерней Москвой" немецкий политолог Александр Рар, комментируя недавнее заявление Федерального сетевого агентства ФРГ (Bundesnetzagentur). В США назвали способ ответить России на "Северный поток 2" и Крым

Накануне регулятор заявил, что оператору газопровода грозит "немедленное" разбирательство, если Nord Stream 2 AG не предоставит соответствие газопровода требованиям европейского законодательства.

По словам Рара, внутри Евросоюза есть силы, нацеленные на противодействие проекту, и это не касается технической стороны.

"Есть такие силы, особенно в Брюсселе, которые просто на все закрывают глаза: они же не платят за электричество в своих офисах и дома. И вот они придерживаются идеологии, что раз начали бороться с "Северным потоком 2", то надо продолжать так себя вести и ни в коем случае нельзя давать проекту зеленый свет", — отметил политолог.

В то же время, добавил Рар, в Европе есть силы, которые "судорожно требуют" от отдельных стран, чтобы "Северный поток" начал работать, чтобы потребители срочно дополучили дополнительные объемы газа.

По его словам, нужно протягивать руку России и производителям газа: европейским лидерам пора прекратить настаивать на своей правоте и признать просчеты.

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