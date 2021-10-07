МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин продемонстрировал ответственный подход, приняв меры по стабилизации газового рынка на фоне того, как Европа борется с волатильными ценами, заявил РИА Новости профессор школы бизнеса Саудера университета Британской Колумбии в Канаде Вернер Антвейлер. В дело вступает Китай: мир ждет новый скачок цен на газ

По мнению профессора, хотя недавний скачок цен на газ в Европе был вызван динамикой рынка, а не фундаментальным дефицитом предложения, высокие цены, вероятно, сохранятся в течение нескольких месяцев.

"Западная Европа все больше движется к спотовым сделкам. Результатом является проблема выбора: большая волатильность цен на газ против большей зависимости от доминирующего поставщика — вместе с вытекающими из этого политическими затруднениями. Президент Путин выступил вчера и предложил помощь по стабилизации рынков природного газа. Это ответственная позиция, поскольку чрезмерная волатильность цен в конечном счете не в интересах ни России, ни Евросоюза", — заявил эксперт.

Говоря о последствиях кризиса для "Газпрома", который не смог поставить больше газа сверх своих контрактных обязательств, когда в этом была необходимость, эксперт предположил, что это, вероятно, приведет к большим призывам к диверсификации и возобновлению усилий по расширению инфраструктуры импорта СПГ.

"Что касается "Северного потока 2", текущая ситуация работает в обоих направлениях: с одной стороны, дополнительные производственные мощности на основе долгосрочных контрактов могут стабилизировать цены, но также проливают свет на отсутствие диверсификации импорта. Основная борьба — между ролью спотовых сделок и долгосрочными контрактами на рынках природного газа в Европе", — продолжил Антвейлер.

Фьючерсная цена на европейском газовом рынке по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, в среду достигла своего рекордного значения в 1937 долларов за тысячу кубометров, а в четверг начала падать, опустившись даже ниже 1000 долларов.

После этого цена на газ немного выровнялась и в 14.42 мск котировалась на уровне 1244 долларов. Такие движения на рынке газа могли произойти вследствие того, что в среду президент России Владимир Путин заявил о необходимости продумать возможное увеличение предложения газа на рынке.

Путин в среду провел совещание по энергетике, на котором много внимания было уделено ценам на европейском газовом рынке. В частности, глава государства подчеркнул, что "Газпром" выполняет и должен продолжать выполнять контрактные обязательства. Вместе с тем он призвал продумать возможность аккуратного увеличения предложения на рынке, например на бирже в Санкт-Петербурге.