МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Саудовская нефтегазовая компания Saudi Aramco рассматривает возможность первичного размещения акций (IPO) своего подразделения в области нефтепродуктовой розницы, сообщили осведомленные источники агентству Блумберг.

"Saudi Aramco рассматривает возможность продажи доли в своем розничном бизнесе горюче-смазочных материалов и может разместить акции на фондовой бирже Эр-Рияда", — рассказали источники.

Переговоры по поводу первичного размещения акций проходят на ранней стадии, и компания может отказаться от продажи, уточнили источники. Saudi Aramco отказалась от комментариев агентству.

Saudi Aramco — национальная нефтегазовая компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Компания представлена на трех основных мировых энергетических рынках Азии, Европы и Северной Америки. Штат превышает 70 тысяч человек.

Aramco создала подразделение Saudi Aramco Retail Company (RetailCo) в 2018 году, наделив его правом заниматься розничным бизнесом. В перспективе целью подразделения должно было стать развитие розничной сети продаж топлива и масел, произведенных головной компанией.

В 2019 года Aramco и французская Total подписали соглашение о развитии сети АЗС в Саудовской Аравии под брендом Sahel. Совместное предприятие намеревалось инвестировать 1 миллиард долларов в течение следующих шести лет в саудовский розничный рынок топлива и обеспечить автомобилистов топливом и сопутствующими услугами.