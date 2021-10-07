Bloomberg: Saudi Aramco обдумывает IPO своего розничного подразделения
МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Саудовская нефтегазовая компания Saudi Aramco рассматривает возможность первичного размещения акций (IPO) своего подразделения в области нефтепродуктовой розницы, сообщили осведомленные источники агентству Блумберг.
"Saudi Aramco рассматривает возможность продажи доли в своем розничном бизнесе горюче-смазочных материалов и может разместить акции на фондовой бирже Эр-Рияда", — рассказали источники.
Переговоры по поводу первичного размещения акций проходят на ранней стадии, и компания может отказаться от продажи, уточнили источники. Saudi Aramco отказалась от комментариев агентству.
Saudi Aramco — национальная нефтегазовая компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Компания представлена на трех основных мировых энергетических рынках Азии, Европы и Северной Америки. Штат превышает 70 тысяч человек.
Aramco создала подразделение Saudi Aramco Retail Company (RetailCo) в 2018 году, наделив его правом заниматься розничным бизнесом. В перспективе целью подразделения должно было стать развитие розничной сети продаж топлива и масел, произведенных головной компанией.
В 2019 года Aramco и французская Total подписали соглашение о развитии сети АЗС в Саудовской Аравии под брендом Sahel. Совместное предприятие намеревалось инвестировать 1 миллиард долларов в течение следующих шести лет в саудовский розничный рынок топлива и обеспечить автомобилистов топливом и сопутствующими услугами.
https://1prime.ru/energy/20211007/834905192.html