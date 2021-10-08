Глава компании Linde Engineering Новицки: газовый кризис в ЕС вызван внутренними причинами
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 окт — ПРАЙМ. Европейский газовый кризис вызван внутренними причинами — страны ЕС не смогли обеспечить поставки газа к моменту, когда спрос национальных экономик, восстанавливающихся после локдаунов, превысил предложение, заявил РИА Новости генеральный директор международной газовой и инжиниринговой компании Linde Engineering Юрген Новицки.
Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. На этом фоне в Европе в целом и в Германии в частности СМИ спекулировали, что определенную роль в этом мог сыграть российский "Газпром".
"Я бы сказал, что Россия не сделала ничего плохого, и проблемы Европы вызваны ей самой. Кроме того, я думаю, что это временные проблемы. Конкуренция и конкурентные цены – это хорошо для бизнеса, нам нравится здоровая конкуренция", — сказал топ-менеджер в кулуарах Петербургского международного газового форума (ПМГФ-2021).
"Я думаю, что Россия исполняет свои обязательства, но в данный момент этого недостаточно. Может ли Россия поставлять больше? Я не знаю, но давайте не будем забывать о коммерческих интересах", — добавил он.
На совещании в среду президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости полностью соблюдать контрактные обязательства по транзиту российского газа через Украину и поручил министру энергетики Николаю Шульгинову взять это на контроль. После заявления Путина цены на газ резко снизились.
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