ВЛАДИВОСТОК, 8 окт — ПРАЙМ. Хлопок газа с возгоранием произошел на Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ), жертв и разрушений нет, огонь ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия. "Газпром" оценил последствия пожара под Новым Уренгоем

"Был хлопок газа с возгоранием. Произошла нештатная ситуация, жертв и разрушений нет, автоматическая система пожаротушения сработала. Ущерб устанавливается, огонь ликвидирован", — сказал собеседник агентства.

Позже в пресс-службе предприятия сообщили, что угрозы заводу и населенным пунктам после инцидента нет, огонь локализован.

"Восьмого октября в 7.50 (1.50 мск) на Амурском газоперерабатывающем заводе сработала штатная система пожаротушения – произошла разгерметизация оборудования на второй технологической линии с выбросом и возгоранием газа в рамках вывода установки на нормальный технологический режим… Угрозы заводу и населенным пунктам нет", — сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что "возгорание в настоящий момент локализовано", технологический процесс не нарушен, пострадавших нет, ущерб устанавливается.

Как сообщается на сайте "Газпрома", Амурский ГПЗ в районе города Свободный Амурской области – одно из крупнейших предприятий в мире по переработке природного газа, является важным звеном технологической цепочки поставок в Китай по газопроводу "Сила Сибири".