МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Заключено уже 30 тысяч договоров с гражданами РФ на догазификацию, часть из них уже выполнена, сообщается на сайте правительства.

Вице-премьер РФ Александр Новак провел заседание Федерального штаба по газификации. На заседании были рассмотрены темпы догазификации домовладений в регионах, а также актуальные меры поддержки граждан при подведении газа к принимающему оборудованию, уточняется в сообщении.

"На текущий момент с гражданами заключено 30 тысяч договоров на догазификацию, часть из них уже исполнена", — говорится в сообщении.

По словам Новака, все основные федеральные нормативные акты, необходимые для эффективного исполнения поручения президента РФ Владимира Путина по догазификации регионов, уже приняты. "Это гарантирует возможность оказания полного перечня необходимых услуг гражданам со стороны региональных газораспределительных организаций, в том числе и независимых", — приводятся слова вице-премьера в сообщении.

Добавляется, что по итогам заседания штаба Новак дал поручения регионам по дальнейшему ускорению темпов заключения и исполнения договоров по подведению газа. Кроме того, поручено в течение недели рассмотреть на региональных штабах и предоставить правительству перечень актуальных мер поддержки населения в части проведения льготного подключения непосредственно на территории собственника участка.

"Необходимо точно в срок исполнять поручения президента. В том числе, следить за динамикой конечных цен на газовое оборудование в рознице, чтобы оно оставалось доступным для всех категорий граждан", — подчеркнул он.