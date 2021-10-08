МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ, Мария Князева. Гарантий, что оператор газопровода "Северный поток 2" будет сертифицирован, нет даже на фоне очень высоких цен на "голубое" топливо, считает старший аналитик Oanda Крейг Эрлам.

Цены на газ в Европе в последнее время регулярно бьют рекорды. Одним из решений проблемы высоких цен эксперты называли увеличение поставок, в том числе, за счёт созданного "Северного потока 2".

Как заявил ранее вице-премьер РФ Александр Новак, завершение сертификации этого газопровода и рост объемов торгов газом на Электронной торговой платформе "Газпрома" охладят текущую ситуацию на газовом рынке.

"Безусловно, нет никакой гарантии, что сертификация будет ускорена или что она является неизбежной", — говорится в заметке Эрлама.

Эксперт при этом констатирует, что цены на энергоносители остаются высокими, и Европа "приближается к кризисному сезону".

Газопровод "Северный поток 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство было завершено 10 сентября. В настоящее время идёт процесс сертификации оператора газопровода — Nord Stream 2 AG. Она будет проходить в два этапа: сначала германский регулятор выработает проект решения, затем свою оценку на него даст Еврокомиссия. Весь процесс, согласно требованиям законодательства, может занять несколько месяцев.