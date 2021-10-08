МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. В ходе визита вице-премьера Молдавии Владислава Кульминского в Москву обсуждалась тема поставок газа в республику, стороны подчеркнули важность активизации переговоров с целью заключения контракта на закупку "голубого топлива", сообщили в молдавском посольстве в РФ.

Как отметили в дипмиссии, делегация Молдавии во главе с Кульминским находилась с рабочим визитом в российской столице, прошли встречи с замминистра иностранных дел РФ Андреем Руденко, с замглавы администрации президента России Дмитрием Козаком и председателем Комитета по международным делам Совета Федерации Григорием Карасиным.

"В ходе встреч состоялся подробный и конструктивный обмен мнениями по всему спектру вопросов повестки дня двусторонних отношений", — говорится в пресс-релизе, размещенном на сайте посольства.

Отмечается, что "стороны также подчеркнули важность активизации переговоров с целью заключения контракта на закупку газа".

Срок действия льготного газового контракта для Молдавии истекал 30 сентября, вице-премьер Андрей Спыну сообщил 1 октября, что контракт был продлен на месяц, переговоры о заключении долгосрочного соглашения продолжаются. Цена на газ для республики выросла до 790 долларов за 1 тысячу кубометров, при этом среднегодовая закупочная цена на газ в Молдавии в этом году составляет 200 долларов.

Летом 2020 года "Молдовагаз" начал переговоры с "Газпромом" о заключении трехлетнего контракта на поставку природного газа, однако обсуждение пока не завершено. Сейчас Молдавия приобретает "голубое топливо" у "Газпрома" по договору, который был подписан еще в 2008 году, цены на газ формируются в зависимости от цен нефти на мировых рынках.