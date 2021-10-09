Эксперт оценил слова Путина об увеличении поставок газа
Эксперт Исбель: слова Путина про поставки газа надо считать жестом международного сотрудничества
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МАДРИД, 9 окт — ПРАЙМ. Призыв президента РФ Владимира Путина продумать возможное увеличение предложения российского газа на рынке, следует считать подлинным жестом международного сотрудничества, заявил РИА Новости преподаватель политической экономии изменения климата в испанском университете IE Пауль Адам Исбель.
"Всем следует его приветствовать, независимо от того, чувствует ли кто-то, что это было сделано исходя из собственных интересов", — сказал Исбель.
По его мнению, подобные жесты сотрудничества "служат интересам многих", хотя и направлены на защиту собственных интересов. Собеседник агентства считает, что международное энергетическое сотрудничеством имеет тенденцию следовать коммерческим инстинктам и интересам.
"Это то, что Путин и "Газпром" всегда говорят, что они всегда делают", — подчеркнул эксперт.
Президент РФ Владимир Путин в среду провел совещание по энергетике, в ходе которого заявил о готовности России к работе по стабилизации мирового энергорынка. По мнению российского лидера, такая работа должна строиться на коммерческой основе с учетом интересов всех участников.
https://1prime.ru/energy/20211009/834921371.html
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