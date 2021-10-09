МАДРИД, 9 окт — ПРАЙМ. Призыв президента РФ Владимира Путина продумать возможное увеличение предложения российского газа на рынке, следует считать подлинным жестом международного сотрудничества, заявил РИА Новости преподаватель политической экономии изменения климата в испанском университете IE Пауль Адам Исбель. Британцы заступились за Россию в ситуации с поставками газа

"Всем следует его приветствовать, независимо от того, чувствует ли кто-то, что это было сделано исходя из собственных интересов", — сказал Исбель.

По его мнению, подобные жесты сотрудничества "служат интересам многих", хотя и направлены на защиту собственных интересов. Собеседник агентства считает, что международное энергетическое сотрудничеством имеет тенденцию следовать коммерческим инстинктам и интересам.

"Это то, что Путин и "Газпром" всегда говорят, что они всегда делают", — подчеркнул эксперт.