МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич выразил надежду на продление договора с компанией "Газпром" о поставках топлива по цене 270 долларов за 1 тысячу кубических метров.

Сербский лидер напомнил, что с 1 октября российский газ из "Турецкого потока" пошел по газопроводу "Балканский поток" от границы Болгарии через Сербии в Венгрию, тем самым страна стала транзитером.

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"Важно продлить с россиянами долгосрочный договор и обеспечить, чтобы цена осталась на нынешнем уровне в 270 долларов, что очень важно для промышленности", — цитирует Вучича агентство Танюг.

Он снова озвучил мнение, что европейские страны сейчас испытывают проблемы со снабжением газом, "потому что вовремя не заключили контракты с Россией".

Ранее сербский лидер на встрече с вице-премьером РФ Юрием Борисовым заявил, что газопровод от Болгарии до Венгрии через Сербию, который получает газ из "Турецкого потока" привлекает инвестиции и увеличивает энергобезопасность страны.

Венгрия и "Газпром" 27 сентября подписали новые контракты на поставки 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет. В том числе 3,5 миллиарда кубометров газа в год будут поступать через Сербию (из "Турецкого потока") и 1 миллиард — через Австрию.

Утром 1 октября через территорию Сербии пошли первые объемы газа через газопровод "Балканский поток", принимающий газ из "Турецкого потока".

Посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко говорил ранее, что поставки российского газа в Венгрию через Сербию через балканскую ГТС из газопровода "Турецкий поток" поднимут сербскую экономику и промышленность, а также политический статус страны. Не рассчитали удара. Сколько стоит газ на самом деле

Президент Вучич сообщал, что Сербии в будущем может потребоваться 5 миллиардов кубометров газа из РФ ежегодно из-за роста промышленности и газификации республики.

Сербский 402-километровый участок трубопровода "Балканский поток", который получает газ из "Турецкого потока" через Балканы, состыковали с газотранспортной системой Венгрии 8 июля на границе двух стран.

Сейчас Россия является фактически единственным поставщиком природного газа в Сербию, которая в последние годы получала свыше 2 миллиардов кубометров российского газа по трубе через Украину и Венгрию.

Официальный пуск российского газа в газотранспортную систему Сербии через Болгарию из газопровода "Турецкий поток" состоялся 1 января. Как сообщили РИА Новости в компании-операторе "Гастранс", на первом этапе газопровод будет обеспечивать транспортировку около 4 миллиардов кубических метров газа в год, что полностью покроет потребности Сербии в природном газе.

Проект рассчитан на годовой объем до 12,4 миллиарда кубометров газа для Сербии и стран ЕС.