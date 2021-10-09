МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Экс-глава Закарпатской и Луганской областей Украины, бывший замглавы МВД страны Геннадий Москаль считает, что украинским дипломатам и президенту "не надо было спать", чтоб не упустить транзит газа через Украину, а Будапешт заключил выгодный контракт с "Газпромом". В Венгрии сообщили о возобновлении транзита газа через Украину

По его словам, Венгрия заключила выгодный с экономической точки зрения контракт.

"Каждая страна ищет, где дешевле… Это очень хорошая цена, которую получила Венгрия. А то, что он (контракт — ред.) пошел не так, так Украине надо было не спать. Нашим дипломатам, нашему господину (президенту Владимиру — ред.) Зеленскому, (премьер-министру Денису — ред.) Шмыгалю и всем остальным", — сказал он в эфире "Пятого канала".

"Газпром" и венгерская MVM CEEnergy ранее подписали два долгосрочных контракта на поставку газа через "Турецкий поток" и далее Сербию и через Австрию, оба маршрута обходят Украину. Украинский МИД заявил, что Киев разочарован этим соглашением и считает, что оно наносит ущерб двусторонним украино-венгерским отношениям. Посол Украины вызван в МИД Венгрии из-за позиции Киева по соглашению Будапешта с "Газпромом", аналогичный шаг предпринял МИД Украины, вызвав посла Венгрии.